publié le 04/10/2019 à 08:08

Il reste beaucoup de questions ce vendredi 4 octobre après l'attaque au couteau à la Préfecture de police à Paris. Quatre personnes ont été tuée par l'un des leurs, un informaticien de la direction du renseignement.

Son épouse a été placée en garde à vue, leur domicile perquisitionné mais toujours aucune explication. Le parquet anti-terroriste n'a pas été saisi pour l'instant, mais il suit de près les investigations. Stanislas Godon, le porte-parole du syndicat de police Alliance explique que toutes les pistes sont à l'étude : "est-ce qu'il faut suivre une piste médicale ? Un acte fou sans raison apparente ou autre chose ? Personne à l'heure actuelle ne le sait".

"On va respecter les procédures. Mes collègues de la brigade criminelle vont analyser tous les éléments qu'ils ont recueillis, les témoignages et les éléments contenus, par exemple, dans les ordinateurs et les portables qui ont été saisis lors de la perquisition", poursuit le syndicaliste.

Il y a aussi de la stupéfaction et de l'incompréhension à Gonesse dans le Vol-d'Oise où vivait l'assaillant. Samy est l'un de ses voisins et il est lui-même policier. "Je ne m'attendais pas du tout à ça", témoigne-t-il. Il dit n'avoir jamais repéré de signes particuliers qui pourraient expliquer son geste. "Il n'y avait pas le moindre soucis. D'habitude, il y a des difficultés lorsque quelqu'un d'extérieur au commissariat vient, là, c'est un problème interne".

États-Unis - Nouvelle provocation de Donald Trump, le président américain a ouvertement suggéré que la Chine enquête sur son rival démocrate Joe Biden alors que l'opposition a entamé des démarches en vue d'une éventuelle destitution... pour des faits similaires.

Rodez - Avant de débattre sur les retraites, Emmanuel Macron a fait observer une minute de silence en hommage aux quatre fonctionnaires tués dans l'attaque.

Sourire - C'est la journée mondiale du sourire ce vendredi 4 août. Le maire d'Avesnes-les-Aubert dans les Hauts-de-France a pris un arrêté qui interdit de pleurer... si ce n'est de rire. Évidemment, il est interdit aussi de mourir, si ce n'est de mourir de rire. À prendre au second degrés.