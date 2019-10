et Léa Stassinet

03/10/2019

L'horreur a frappé ce jeudi 3 octobre dans les locaux de la préfecture de police de Paris. Un agent administratif au sein de la DRPP (Direction du Renseignement de la préfecture de police de Paris) muni d'un couteau de cuisine a tué quatre de ses collègues. L'assaillant, âgé de 45 ans, a été abattu par un policier qui l'avait sommé en vain de lâcher son couteau.

"C'est un double traumatisme", explique sur RTL Olivier Mazerolle. "D'abord pour les policiers qui sont attaqués chez eux par l'un des leurs, et pour l'ensemble des Français, car l'attaque a eu lieu dans le service de renseignement de la préfecture, le service dans lequel le recrutement est le plus contrôlé le plus surveillé".

Dans ces conditions, Emmanuel Macron a-t-il eu raison de se rendre à Rodez quelques heures après le drame pour participer à un débat sur les retraites ? "Il court le risque de ne pas être compris", estime Olivier Mazerolle. "C'est une décision difficile à prendre mais cela fait quand même un peu déplacé de le voir disserter avec brio quand les policiers sont déstabilisés et les Français ont besoin d'être rassurés. Il faut savoir accompagner le vécu du pays, c'est la règle absolue pour un politique", rappelle le journaliste.

"En allant à Rodez, Emmanuel Macron prend le risque de passer à côté, à un moment où il a pourtant grand besoin de retrouver la confiance du public", conclut l'éditorialiste.