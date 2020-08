publié le 03/08/2020 à 07:44

Denis Martin n'a plus donné signe de vie depuis le 19 juillet dernier. L'ex-directeur de l'usine PSA de Rennes puis des ressources humaines du groupe était parti faire un footing à Aubussargues, une petite commune du Gard située au nord de Nîmes, où il réside depuis 3 ans avec sa femme et ses deux fils. C'est eux qui ont appelé la police il y a plus de deux semaines, ne le voyant pas rentrer de sa séance de sport.

Selon nos confrères du Parisien, cet homme de 63 ans avait l'habitude de faire son jogging dans les bois, près de chez lui. Mais fait étrange : ce jour-là, il est parti sans prévenir son épouse, ni prendre ses papiers ou son téléphone portable.

Très vite, la gendarmerie diffuse un appel à témoin avec une photo de Denis Martin : lunettes rondes et cheveux grisonnants, il portait un short noir et un t-shirt bleu électrique au moment de sa disparition.

Tout le week-end, les inspecteurs ont ratissé la garrigue, avec l'aide des voisins et de la famille. Des hélicoptères ont sillonné le ciel, en vain. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte et la piste du suicide n'est pas écartée par les enquêteurs.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Le masque obligatoire à l'intérieur, c'est désormais une habitude. Il va également falloir commencer à le porter, de plus en plus, à l'extérieur. C'est le cas dans une cinquantaine de villes désormais, notamment des communes du littoral : Le Touquet, Concarneau, Quiberon, La Rochelle ou Biarritz.



International - L'Italie inaugure aujourd'hui le nouveau pont de Gênes. Il s'appelle le pont San Giorgio de Saint Georges, l'un des saints patrons de la ville. Construit à la place du viaduc Morandi qui s'était effondré il y a moins de deux ans faisant 43 victimes.



Politique - 18 préfets viennent d'être remplacés. Les nominations sont passées presque inaperçues, mercredi dernier, en conseil des ministres. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le chef de l'Etat impose sa marque dans l'administration. L'occasion de rajeunir, de féminiser, mais aussi de récompenser les fidèles du président.