Les infos de 6h30 - Meurtre de Marjorie : le suspect âgé de 14 ans a été incarcéré

publié le 17/05/2021 à 07:38

Après la mort de Marjorie, 17 ans, poignardée le 14 mai à Ivry-sur-Seine, le suspect, âgé de 14 ans, affirme qu'il n'avait pas l'intention de la tuer. Selon lui, il était sorti avec un couteau pour se protéger parce qu'il se sentait menacé dans un contexte où il y avait des échanges tendus, notamment sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, l'adolescent a été incarcéré.

Il a ensuite été transféré un peu après minuit, vers le quartier mineur d'une prison d'Ile-de-France. Il a été placé dans une cellule individuelle, c'est la règle pour les détenus de moins de 18 ans. C'est là qu'il devra attendre la suite de l'enquête et notamment la confrontation de sa version des faits, à savoir un geste de défense qui n'avait pas pour objectif de tuer, mais de repousser la victime.

Malgré son jeune âge, les juges ont estimé que l'incarcération s'imposait afin d'éviter les pressions sur les témoins et le trouble à l'ordre public. Sa détention provisoire pourrait durer un an, sauf si son avocat obtient gain de cause. Il avait plaidé pour un placement en centre éducatif fermé, "beaucoup mieux adapté", selon lui, à un adolescent de 14 ans sans casier judiciaire. Il va faire appel d'ici quelques jours. Son jeune client, poursuivi pour le meurtre de Marjorie, encourt jusqu'à 20 ans de prison.

