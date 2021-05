Prison : Dupond-Moretti souhaite des "réductions de peine octroyées à l'effort"

publié le 03/05/2021 à 19:40

Éric Dupond-Moretti défendra son projet de loi pour la confiance en l'institution judiciaire face aux députés à partir de mercredi 5 mai. Invité de RTL soir, le ministre de la Justice a ainsi évoqué les thèmes de la prison et de la réinsertion. "Je ne veux pas qu'il y ait une prison avec des règles qui ne soient pas les mêmes, du point de vue philosophique, que dans la vie civile", a-t-il notamment expliqué.

Interrogé sur les réductions de peines carcérales, Éric Dupond-Moretti a indiqué vouloir "supprimer très clairement les crédits automatiques", permettant aux détenus de rester moins longtemps en prison, même "sans le moindre effort". "Quand on incite à l'effort, le détenu y gagnera, la société y gagnera", explique-t-il. "Je souhaite que les réductions de peine soient octroyées à l'effort", a-t-il martelé.

Le ministre de la Justice a également indiqué avoir "commencé à contacter les patrons pour venir donner du travail en prison". "Mon seul but est de réinsérer le mieux possible pour l'ensemble de la société" et ce, "chaque fois que c'est possible".