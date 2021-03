publié le 18/03/2021 à 15:29

Mercredi 16 mars, au matin vers 7h30, les agents qui surveillent les écrans de contrôle du tunnel Maurice-Lemaire près de Sainte-Marie-aux-Mines, entre l'Alsace et les Vosges, ont vu à l'image, un garçon de 10 ans, à trottinette, s'engager dans le tunnel de 7 kilomètres de long.

C'est alors le branle-bas de combat pour les agents du tunnel, il leur faut faire très vite car l'événement se produit en pleine heure de pointe. Ils déclenchent toutes les barrières de sécurité et les secours se précipitent à la poursuite de la trottinette. "On lance nos pompiers professionnels qui sont avec nous dans le tunnel et ils interceptent le garçon côté alsacien", explique Thomas Griffon, chef du district du tunnel Maurice-Lemaire.

"Le petit garçon avait fait pas loin de 300 mètres quand on est arrivé. L'enfant nous a dit qu'il était parti le matin de chez lui, qu'il avait laissé un mot. Il a pris sa trottinette, il a trouvé que ça roulait bien, il a avancé et il a voulu découvrir le tunnel", poursuit-il. Le drame a tout de même été évité de justesse car plusieurs automobilistes ont paniqué et ont forcé les barrières pour sortir du tunnel coûte que coûte.

L'entrée du tunnel Maurice-Lemaire Crédit : Christian Noack

Malgré cette grosse frayeur, les agents ont proposé aux parents du jeune garçon de revenir pour une vraie visite du tunnel. "On a laissé nos cartes de visite pour leur proposer de visiter dans des conditions de sécurité optimum". Seule condition : la visite ne se fera pas à trottinette.