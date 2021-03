publié le 18/03/2021 à 11:28

Le Bayern Munich, tenant du titre, le Real Madrid et ses 13 sacres (record), Liverpool, vainqueur en 2019, Manchester City, Chelsea, le Borussia Dortmund, le FC Porto et le Paris Saint-Germain : les quarts de finale de la Ligue des champions 2020-2021 proposent un plateau royal, avec des Anglais en force (trois représentants) et pas d'Italiens pour la première fois depuis 2016.

Pour le PSG, tomber sur Chelsea, vendredi 19 mars (12h) lors du tirage au sort donnerait du piment supplémentaire en raison des retrouvailles avec Thomas Tuchel, limogé du club parisien fin décembre. Autres retrouvailles possibles : le Bayern, pour un remake de la dernière finale perdue 1-0 par les Parisiens. Le club bavarois reste sur le papier l'adversaire à éviter absolument.

Attention aussi à l'autre club allemand encore en lice, le Borussia de la pépite norvégienne Erling Haaland, revanchard après le 8e de finale remporté par Paris l'an passé ; un match dans le match entre Haaland et Mbappé aurait de la saveur. Le Real de Zidane, tombeur des Parisiens en 8es en 2018, est encore au rendez-vous.

Porto vraiment plus abordable ?

Du côté des Anglais, le Manchester City de Pep Guardiola fait peur, et si Liverpool traverse une crise en championnat (8e), les Reds restent redoutables sur la scène européenne avec leur trio Mohamed Salah-Sadio Mané-Robert Firmino. Reste le FC Porto, qui apparaît comme la formation la plus abordable. Mais les Portugais ont tout de même sorti la Juventus Turin...

Il n'y a plus de tête de série, ce qui veut dire que le PSG disputera peut-être son match aller au Parc des Princes (mardi 6 ou mercredi 7 avril, match retour la semaine suivante). Il n'est pas non plus impossible que des rencontres se disputent sur terrain neutre, à l'étranger, en fonction des restrictions sanitaires imposées dans les pays encore concernés.