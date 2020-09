Affaire Jean-Claude Romand : la tragique histoire du faux médecin de l'OMS

publié le 10/09/2020 à 06:15

Dix-huit ans de mensonges. Jean-Claude Romand a longtemps réussi à faire croire à ses proches et à ses amis, qu’il était médecin chercheur à l'OMS à Genève. En réalité, il avait arrêté ses études en seconde année.

Pendant tout ce temps, Il avait fait vivre son ménage grâce aux importantes sommes d'argent escroquées à son entourage, prétendant placer leurs économies en Suisse pour les faire fructifier.

Alors que sa famille était sur le point de découvrir la vérité et que ses ressources s'étaient progressivement épuisées, pris à son propre piège, il n'avait trouvé que la solution de l'assassinat. En quelques heures, il a tué ceux qu’il aimait le plus, sa femme, ses enfants, ses parents, et même le chien de la famille.

Dans ce premier épisode consacré aux Imposteurs, Jean-Alphonse Richard nous fait voyager entre la France et la Suisse, à la poursuite de ce médecin de l'OMS qui n'existait pas et qui a finalement commis les pires des crimes.



Abonnez-vous à ce podcast

>> Les Imposteurs, une série de cinq podcasts exceptionnels sur les maîtres absolus de la dissimulation et du mensonge. Pendant des mois, des années, ces hommes, ces femmes, ont réussi à tromper leurs familles, leurs amis, leurs collègues de travail, mystifié la société toute entière. Des doubles vies, fascinantes, dangereuses, toujours secrètes. Un podcast RTL Originals.