L'épidémie de coronavirus n'a pas semblé inquiéter certains Marseillais, ce dimanche 21 mars. Un carnaval non déclaré et donc non autorisé a réuni 6.500 participants dans la cité phocéenne. Les gestes barrières et les masques n'étaient pas invités au rendez-vous, face à des policiers plutôt passifs. Le maire de la ville, Benoît Payan, a dénoncé "l'attitude égoïste de quelques irresponsables".

C'est justement cette irresponsabilité que revendique Thibaut, déguisé en Superman : "On est super content de l'avoir fait parce que l'année dernière, on ne l'a pas fait à cause du confinement. Cette année, on a l'occasion de sortir, d'être tous ensemble, de s'amuser parce que ça fait un an qu'on ne peut plus rien faire".

De son côté, Thomas, avec des guirlandes dans les cheveux et une guirlande dans les cheveux, explique que "ce carnaval est le plus grand bonheur qui m'est arrivé depuis un an" en ajoutant que "ce carnaval illustre parfaitement le ridicule qu'on est en train de vivre".

Pour David, ce carnaval est un pied de nez aux autorités qui, après la cacophonie du week-end, gèrent mal la crise sanitaire : "Ils gèrent de manière autoritaire quelque chose dont ils sont eux-mêmes pas certains. [...] Pour nous, ça fait un an qu'on endure donc c'est surtout une occasion de se défouler".

Cet événement, qui a eu lieu à La Plaine, dans un quartier excentré du centre-ville, est une institution dans la ville. Selon la préfecture de police, une dizaine de personnes ont été interpellées lors de la dispersion du défilé.

