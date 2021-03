RTL Foot : revivez le choc Lyon-PSG après la défaite de Lille face à Nîmes

et Giovanni Castaldi

publié le 21/03/2021 à 23:30

Dimanche 21 mars, l'Olympique Lyonnais recevait le Paris Saint-Germain pour un choc au sommet sans doute décisif dans la course au titre entre le 2e (Paris) et le 3e (OL), qui comptent le même nombre de points (60). Le vainqueur avait la possibilité de prendre la tête du championnat à huit journées de la fin après la défaite inattendue de Lille (1er, 63 points) à domicile (1-2) face à Nîmes (18e, 29 points).

Dans l'heure précédant le coup d'envoi, retrouvez justement le débrief de ce match, mais aussi de tous ceux de l'après-midi.