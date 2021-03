Marseille : Un carnaval non déclaré réunit des milliers de participants

publié le 21/03/2021 à 18:25

Un carnaval en pleine crise sanitaire. C'est ce qui s'est passé ce dimanche 21 mars à Marseille, dans les Boûches-du-Rhône, alors que seize départements sont de nouveau confinés depuis ce samedi pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Le carnaval des quartiers La Plaine, Noailles et Réformés à Marseille a rassemblé plusieurs milliers de participants pour sa 21e édition, déguisés mais souvent non masqués, ce qui n'a pas manqué de faire réagir la préfecture sur Twitter : "Ni déclaration en préfecture, ni masques, ni distanciation physique. Irresponsabilité totale des participants au carnaval de La Plaine à Marseille en pleine crise sanitaire".

En 2020, ce carnaval militant qui combat notamment la gentrification du quartier La Plaine n'avait pas pu se tenir, mais les organisateurs l'ont maintenu cette année sans le déclarer, un an après le début du premier confinement et de la crise sanitaire. Une sorte de pied de au gouvernement. Plusieurs messages politiques visaient d'ailleurs les ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la Culture Roselyne Bachelot.

❌ Ni déclaration en préfecture, ni masques, ni distanciation physique. Irresponsabilité totale des participants au carnaval de #LaPlaine à #Marseille en pleine crise sanitaire. — Préfète de police des Bouches-du-Rhône (@prefpolice13) March 21, 2021