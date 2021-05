Les infos de 6h30 - Affaire Crédit Lyonnais : Bernard Tapie de retour au tribunal

publié le 10/05/2021 à 07:19

En octobre dernier, la justice avait reconnu que Bernard Tapie, très affaibli par un cancer qui s'était alors beaucoup aggravé, ne pouvait pas tenir sa place à l'audience. Cinq mois plus tard, le procès reprend. L'ancien homme d'affaires est rejugé, soupçonné d'avoir truqué un accord qui lui avait permis de toucher 400 millions d'euros parce qu'il s'estimait floué par la vente d'Adidas. Bernard Tapie sera là même s'il est toujours affaibli.

Même très affaibli par son cancer, il a bien l'intention d'assister au procès. Bernard Tapie a intensifié ses traitements la semaine dernière. Il pourra ainsi les interrompre le temps des audiences. "Ce qu'il s'inflige, c'est même affolant", s'inquiète un de ses très proches. Lors des débats, au premier procès, il n'a pas hésité à s'adresser au procureur, qui réclamait 5 ans de prison contre lui. "Monsieur le procureur, vous êtes plus généreux et optimiste que mes médecins", lui avait-il lancé. Sa voix portait encore à l'époque.

Bernard Tapie veut venir à bout, en personne, de ses 25 ans de combat judiciaire dans l'affaire de l'arbitrage Crédit Lyonnais. Le ministère public a réclamé ce procès en appel, estime que l'arbitrage était truqué. L'homme d'affaires s'est toujours défendu d'avoir volé le contribuable. Il veut le dire, une fois encore, s'adresser lui même aux juges, leur prouver que la relaxe, décidée en première instance, est la bonne réponse.

