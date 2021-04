publié le 05/04/2021 à 17:11

Après le violent cambriolage qu'ont subi Bernard Tapie et son épouse Dominique, ligotés et frappés à leur domicile de Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne, dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 avril, l'un de leurs amis proches, Philippe Hersen, a confié à RTL qu'ils étaient "psychologiquement très atteints" et que "physiquement, leurs visages sont très marqués".

"Bernard m'a appelé ce matin et j'étais très heureux de l'avoir. J'ai trouvé qu'il était très marqué et surtout très inquiet pour Dominique", a fait savoir le metteur en scène, qui avait collaboré avec l'ancien président de l'Olympique de Marseille dans la pièce Vol au-dessus d’un nid de coucou. "Mais lui, ça allait, de toute façon, c'est un tel battant Bernard et pour pouvoir l'abattre, il faut vraiment s'y mettre" a-t-il ajouté.

Philippe Hersen a également estimé que Bernard Tapie "n'avait vraiment pas besoin de ça en ce moment, avec les problèmes qu'il a et le lourd traitement de son cancer". De son côté, Dominique Tapie a été brièvement hospitalisée en état de choc après cette agression.