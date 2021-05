RTL Foot : Rennes-PSG en intégralité, course au maintien totalement indécise

publié le 09/05/2021 à 23:30

Lors de chaque journée du championnat de France de Ligue 1, retrouvez RTL Foot tous les vendredi, samedi et dimanche de 20h à 23h. Éric Silvestro et Giovanni Castaldi vous font vivre la grande affiche de la soirée en compagnie d'invités et des envoyés spéciaux dans les stades pour les commentaires en direct.

Dimanche 9 mai, Rennes (7e, 54 points) recevait le Paris Saint-Germain (2e, 75 pts), de nouveau talonné de près par Monaco (3e, 74 pts) et Lyon (4e, 73 pts), et devancé de quatre longueurs par Lille (1er, 79 pts). Avec Neymar, qui vient de prolonger pour quatre ans, mais sans Kylian Mbappé, suspendu en plus d'être blessé, Paris n'avait pas le droit à l'erreur dans la course au titre comme à la Ligue des champions. Le Stade Rennais, lui, vise une qualification en Ligue Europa.

Dans l'heure précédent le coup d'envoi, retrouvez un large débrief sur tous les matches de cette 36e journée, qui augurent d'une lutte acharnée pour la maintien entre Nîmes (19e, 35 pts), Nantes 18e, 37 pts), Lorient (17e, 38 pts), Strasbourg (16e, 38 pts), Bordeaux (15e, 39 pts), Brest (14e, 40 pts) et même Reims (13e, 42 pts).