"Bande de lâches que vous êtes. Regardez-vous dans un miroir et osez dire que vous n’avez pas honte de votre ignominie". Voilà les mots de Stéphane Tapie postés sur Twitter deux jours après le cambriolage de Bernard Tapie et son épouse Dominique, violentés dans la nuit de samedi à dimanche dans leur résidence de Seine-et-Marne.

"J’espère que la police vous retrouvera avant moi", écrit encore le fils de Bernard Tapie dans son post Twitter où il a également dévoilé une photo de son père le visage tuméfié. Vers minuit et demi samedi, Bernard et Dominique Tapie ont été surpris dans leur sommeil dans leur demeure de Combs-la-Ville par quatre agresseurs encagoulés et vêtus de combinaisons noires qui les ont attachés avec des câbles électriques et frappés, avant de prendre la fuite avec deux montres et des bijoux.

L'homme d'affaires de 78 ans, qui souffre d'un double cancer de l'estomac et de l'oesophage, a notamment reçu un coup de matraque sur la tête. Son épouse Dominique, qui a reçu des coups au visage, est parvenue à se défaire de ses liens pour se rendre chez une voisine d'où elle a donné l'alerte. Elle a été brièvement hospitalisée pour consultation.

Bande de lâches que vous êtes 😡😡 Je ne vous souhaite pas que ça arrive à vos parents un jour. Regardez-vous dans un miroir et osez dire que vous n’avez pas honte de votre ignominie. J’espère que la police vous retrouvera avant moi 😡😡 pic.twitter.com/AnGliMNsYN — Stéphane Tapie (@TapieStephane) April 5, 2021