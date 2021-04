publié le 26/04/2021 à 21:02

Quelques mots, pas plus. Alors qu'il n'avait pas pris la parole publiquement depuis son agression début avril, Bernard Tapie n'a pas souhaité revenir en détail sur cette expérience traumatisante lors de son passage ce lundi dans le journal de 20 heures de TF1.

L'homme d'affaires s'est d'abord refusé à tout commentaire, se sachant regardé par sa femme, toujours très choquée par l'agression. "Je n'avais rien fait pour mériter ça, explique-t-il, malgré tout. Il y a des milliers de cas par an et la justice a beaucoup de mal à investiguer pour trouver les coupables".

"Mais dans tout ce que j'ai vu, poursuit-il, la seule chose que je peux me permettre de dire, c'est qu'il y avait une haine dans leur façon de parler, de dire, de faire. C'était pas 'tais-toi', c'était 'ta gueule'. On sentait qu'on était quelqu'un à abattre." Depuis, Bernard Tapie retourne "régulièrement" dans la maison qui fut le théâtre de l'agression. "Pas encore ma femme", concède-t-il.

Il était minuit et demi dans la nuit du 3 au 4 avril quand Bernard et Dominique Tapie ont été surpris dans leur sommeil dans leur demeure de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) par quatre agresseurs encagoulés et vêtus de combinaisons noires qui les ont attachés avec des câbles électriques et frappés, avant de prendre la fuite avec deux montres et des bijoux.

L'homme d'affaires de 78 ans, qui souffre d'un double cancer de l'estomac et de l'œsophage, a notamment reçu un coup de matraque sur la tête. Son épouse Dominique a reçu des coups au visage.