publié le 12/10/2020 à 18:57

Bernard Tapie comparaissait ce lundi 12 octobre devant la cour d'appel de Paris pour "escroquerie", dans l'affaire d'arbitrage avec le Crédit Lyonnais. 15 mois après la relaxe générale, l'ancien patron de l'OM tenait à être présent, malgré ses deux cancers contre lesquels il se bat toujours : il est apparu affaibli mais combattif.

Bernard Tapie ne cache pas sa fatigue lorsqu'un autre prévenu lui demande comment il va : il bascule son poing, pouce pointé vers le sol. Il chancelle lorsqu'il doit se lever et répond par des hochements de tête quand il peut. "Vous avez combien d'enfants ?", lui demande la présidente. L'homme d'affaires lève alors quatre doigts. "Quelle est votre profession ? Vous aviez dit acteur la dernière fois". Ce qu'il reste de la voix de Bernard Tapie sort, à peine audible : "Plus rien, je ne suis plus acteur, j'ai perdu ma voix".

On retrouve dans ses yeux noirs, la force d'un combattant qui bondit lorsque la présidente explique qu'il ne sera plus question de la revente d'Adidas mais des conditions de l'arbitrage. Bernard Tapie crie alors en chuchotant : "Ca recommence, je n'ai rien à faire ici !". Il arrache son masque et se lève pour partir. Son avocat le calme et avance que son client n'est pas en état de comparaître : "avec les efforts qu'il fait, il mérite au moins d'être entendu", plaide-t-il.

