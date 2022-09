Les infos de 6h - Que reproche-t-on à Bernard Laporte, jugé ce mercredi 7 septembre ?

Bernard Laporte est attendu ce mercredi 7 septembre au tribunal où il doit être jugé pour des soupçons de corruption et de trafic d'influence. Au cœur de l'affaire : ses relations contractuelles avec le milliardaire Mohed Altrad qui est par ailleurs propriétaire du club de Montpellier. Bernard Laporte conteste les faits mais le procès tombe mal pour l'homme fort du rugby français.

Ancien joueur, entraîneur, sélectionneur, secrétaire d'État au Sport, actuel président de la Fédération française de rugby, le plaquage est sévère pour celui qui a porté la candidature de la France à l'organisation de la prochaine coupe du monde. Soupçons de corruption et de favoritisme sont les principales infractions qui visent quatre autres prévenus dont Mohed Altrad, président de Montpellier, Serge Simon, vice-président de la FFR et Claude Atcher, patron du Mondial. Ce dernier a été suspendu de ses fonctions récemment à cause de ses méthodes managériales, jugées violentes auprès de certains de ses collaborateurs.

Le procès portera sur les liens d'amitié atténuant des sanctions sportives et permettant l'aménagement du calendrier des Montpelliérains mais aussi sur les liens d'affaires, contrat personnel et sponsoring des Bleus. Ces suspicions forment le cœur d'un dossier à tiroirs. Sous la mêlée, des agissements supposés délictueux pour des présumés innocents, mais qui fragilisent les valeurs du rugby.

À écouter également dans ce journal

Intempéries - L'alerte rouge a été levée dans le Gard après une nuit de pluie violente. Météo-France a placé 11 départements en vigilance orange pour orages. Les Bouches-du-Rhône et le Gard sont aussi concernés par une vigilance orange pour pluie et inondation.



Jets privés du PSG - Après la victoire du PSG contre la Juventus Turin, l'entraîneur Christophe Galtier a fait son mea culpa sur sa blague du char à voile. "C'est une blague qui arrive au mauvais moment, qui est de mauvais goût, et je le regrette".

Consommation - Le panier RTL continue à augmenter. Depuis le début des relevés, le panier RTL a pris 5 euros, passant de 23,84 euros à 28,84 euros.

