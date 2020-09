Rugby : ému, Bernard Laporte se confie après sa garde à vue

publié le 24/09/2020 à 23:02

Sorti libre de sa garde à vue ce mercredi 23 septembre, Bernard Laporte sonne la contre-offensive. Le président de la Fédération française de rugby (FFR), candidat à sa propre succession lors de l'élection du samedi 3 octobre, dénonce une "machination" et pointe du doigt Florian Grill, son adversaire à la présidence de la FFR, qui s'exprimait auprès de la presse au moment où il se trouvait face aux enquêteurs.

"Je dirai simplement que sur l'article de notre opposant dans Le Figaro, pendant que nous sommes en garde à vue, où ce n'est pas simple, il déclare que j'ai mis la Fédération à feu et à sang" explique Bernard Laporte qui estime que "c'est mettre un coup de pied à un joueur à terre" et c'est "inadmissible".

"Si c'est ça les valeurs du rugby, alors surtout, il faut qu'il parte de notre sport" a affirmé l'ancien entraîneur du XV de France qui ajoute : "Je le savais lâche sur un terrain, car j'ai des amis qui ont joué avec lui, et cela confirme sa mentalité". En vue de l'élection et malgré sa garde à vue, Bernard Laporte a déclaré repartir "avec enthousiasme, force et conviction" et assure que "nous allons gagné".

Ému aux larmes, il a ensuite fait savoir qu'un club voulait s'attacher ses services pendant cinq an, après son départ du RC Toulon avec un salaire annuel d'un million d'euros qu'il a refusé. "Ils vont me donner eux des leçons ?" s'est-il demandé avant d'affirmer qu''il ne lâchera "jamais".