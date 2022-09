Char à voile : Christophe Galtier dit regretter "une blague de mauvais goût"

L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, critiqué pour avoir ironisé lundi, en conférence de presse, sur le mode de déplacement de son équipe, a fait son . Le coach du PSG, qui a prétendu recourir au "char à voile" pour les prochains déplacements du club, a dit regretter "une blague qui est de mauvais goût".



Au micro de Canal+, après la victoire 2-1 de son équipe face à la Juventus Turin en Ligue des champions, il a déclaré : "Croyez-moi que je suis concerné sur les problèmes de climat, de notre planète, je sais la responsabilité que nous avons. (...) On n'est pas hors sol, on est très lucides, simplement, c'est une blague qui arrive au mauvais moment, qui est de mauvais goût, et je le regrette".

Le club s'était retrouvé sous le feu des critiques, après que son entraîneur et Kylian Mbappé aient eu des réactions désinvoltes face à une question sur le déplacement du PSG à Nantes. Le technicien a défendu son club et ses joueurs, rappelant le déplacement à Lille en car, et indiquant : "J'ai des joueurs qui font très attention au climat, j'ai des joueurs sérieux, on a un club qui fait attention (...) on est conscient des enjeux sur le plan climatique".

Néanmoins, Christophe Galtier a conclu en déclarant : "Je crois qu'en France, ce n'est plus possible de faire de l'humour, même si ma blague n'était pas top, et je l'ai su rapidement en rentrant à la maison".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info