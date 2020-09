publié le 23/09/2020 à 13:46

Bernard Laporte était toujours en garde à vue mardi 23 septembre en fin de matinée. Le président de la Fédération française de rugby (56 ans) est soupçonné d'avoir abusé de son influence pour favoriser Mohed Altrad, propriétaire du club de Montpellier et sponsor des Bleus, également en garde à vue.

Par la voix de son avocat Jean-Pierre Versini, l'ancien sélectionneur du XV de France (2000-2007) et secrétaire d'État chargé des Sports (octobre 2007-juin 2009) dénonce une tentative de déstabilisation alors qu'il sera candidat à sa propre succession à la FFR dans 10 jours, le samedi 3 octobre.

"Vous savez, c'est le problème du filet dérivant, image Me Versini. Lorsque vous avez une personnalité importante qui est dans le collimateur de l'institution judiciaire, on utilise la méthode de la pêche au filet dérivant, on cherche tout parce qu'on suspecte tout, parce que déjà on a un coupable. Après on cherche les délits, surtout si par hasard il n'y en a pas. Ça prend du temps".

"Le coupable n'est probablement pas celui dont on n'a pas établi qu'il avait commis une infraction. Les électeurs de la Fédération française de rugby sont des gens dépassionnés, sereins et qui ne seront pas bousculés par une convocation policière parfaitement inadmissible quant à la date et parfaitement intempestive".