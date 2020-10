Les infos de 6h - Mort de Victorine : "On ne sait pas si Victorine connaissait" le suspect

publié le 15/10/2020 à 06:44

Plus de deux semaines après le meurtre de Victorine Dartois, un homme de 25 ans a été placé mercredi 14 octobre en garde à vue. Il s'agit d'un jeune père de famille, déjà connu pour des faits de violences.

Le GIGN est venu l'interpeller chez lui mercredi. Il aurait reconnu les faits. Il habite lui aussi Villefontaine, en Isère, à 800 mètres à peine du domicile de la jeune étudiante.

Kelly Montero, l'avocate de la famille de Victorine Dartois, évoque au micro de RTL un "soulagement" des parents maintenant que "cette personne n'est plus dans les rues de Villefontaine". "Maintenant on va comprendre ce qu'il s'est passé, et ils attendent avec beaucoup d'impatience de savoir ce que cette personne a pu relater aux enquêteurs", poursuit-elle.

L'avocate assure également que la famille ne connait pas encore l'identité du suspect, "donc on ne sait pas si Victorine le connaissait, si elle le fréquentait ou si sa famille le fréquentait". Elle assure également être "très optimiste" pour la suite.

