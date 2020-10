publié le 14/10/2020 à 22:04

Le président Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles restrictions sanitaires, mercredi 14 octobre, dans la cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus. Il a assuré que le chômage partiel à 100% va être réactivé pour les secteurs les plus fragiles.

Alors qu’un couvre-feu a été décrété en Île-de-France et dans huit métropoles, le chef d’État a annoncé de nouvelles aides, conscient que ces mesures contraignantes affectent bon nombre de secteurs, frappés par des "conséquences économiques".

Il a donc annoncé le prolongement de certains soutiens pour les secteurs de l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, l'événementiel, la culture ou encore le sport. "Le chômage partiel à 100% pour l’employeur sera réactivé pour tous ces secteurs concernés par le couvre-feu (restaurants, cinéma, tourisme...)", a-t-il déclaré.

Des "dispositifs de soutien supplémentaires"

Dans les métropoles où le couvre-feu prendra effet samedi minuit, le président s’est dit prêt à des concertations locales dès vendredi "pour tous les métiers qui sont concernés". "Je ne veux pas que nos indépendants, nos TPE et PME ferment à cause de ce couvre-feu, comme c’était le cas à cause du confinement (...). Nous aurons des dispositifs de soutien supplémentaires, on va améliorer l’accompagnement économique de tous ces secteurs", a-t-il assuré.

Enfin, Emmanuel Macron a réactivé une mesure en vigueur pendant le confinement, à savoir des "délais nouveaux" pour les prêts garantis par l’état. "On peut décaler d’un an le début du remboursement et on l’a échelonné sur 5 ans avec des taux très préférentiels", a-t-il dit.