et AFP

publié le 14/10/2020 à 23:36

C'est la principale mesure annoncée par Emmanuel Macron ce mercredi 14 octobre. Un couvre-feu entrera en vigueur en Île-de-France et dans huit métropoles de France dès samedi minuit. Les déplacements non justifiés seront alors interdits entre 21h et 6h du matin. Mais malgré tout, les transports en commun continueront de fonctionner normalement.

"Il n'y aura pas de restrictions des transports" lors du couvre-feu nocturne, a assuré le chef de l'État lors de son interview télévisée. Emmanuel Macron a décidé de les maintenir car "il y a des gens qui continueront à travailler la nuit, ou en soirée, ou le matin tôt".

"Nous n'avons pas décidé de réduire les déplacements entre les régions", a ajouté le président de la République. La mise en place d'un couvre-feu est pour une durée d'au moins quatre semaines : celui-ci pourrait être prolongé de deux de plus.