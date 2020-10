Les infos de 5h - Couvre-feu : une "mesure punitive", estime le président du GNI

publié le 15/10/2020 à 05:57

Tandis qu'Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir l'instauration d'un couvre-feu en Île-de-France et dans huit métropoles, les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration ont accueilli cette décision avec colère.

"Ce n'est pas possible, c'est une mesure qui est punitive à notre encontre. C'est une mesure de fermeture déguisée de nos établissements. 21 heures, c'est clair qu'on ferme nos restaurants", lance Didier Chenet, le président du groupement national des indépendants de l'hôtellerie-restauration.

"Je ne veux plus entendre dire 'Vous serez indemnisés pour peu qu'il y ait une fermeture administrative', parce que ce n'est pas vrai. Il n'y aura pas de fermeture administrative, et pourtant on sera bien obligés de fermer", poursuit-t-il.

Le président du GNI demande à rencontrer le président de la République afin de lui rappeler ses engagements. "Pas de faillites du fait du Covid. Zéro chiffre d'affaires, zéro charge", énumère Didier Chenet, qui évoque "une tragédie".

À écouter également dans le journal

Mort de Victorine - Un homme de 25 ans a reconnu être à l'origine du décès de Victorine Dartois, dont le corps avait été retrouvé le 28 septembre dernier. Le suspect est un père de famille qui habite dans le même quartier que la famille de la victime.

Forces de l'ordre - Emmanuel Macron reçoit ce jeudi les syndicats de policiers. Alors que les agressions de policiers se sont succédées ces derniers jours, les professionnels attendent des mesures pour être davantage protégés.

Football - L'équipe de France de football s'est imposée 2-1 face à la Croatie mercredi soir, grâce à des buts d'Antoine Griezmann et de Kylian MBappé. Les Bleus sont deuxièmes de leur groupe en Ligue des nations.