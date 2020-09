France-Croatie : Antoine Griezmann "est dans le dur", selon Robert Pirès

publié le 08/09/2020 à 12:44

Trois jours après leur victoire face à la Suède (0-1), les Bleus affrontent la Croatie, ce mardi 8 septembre (20h45), au stade de France, dans le cadre de la Ligue des Nations. Un match où Didier Deschamps devra se passer des services de Kylian Mbappé, testé positif à la Covid-19 mais où il devrait redonner sa chance à Antoine Griezmann, en manque d'efficacité face aux Suédois, avec notamment un penalty manqué.

Selon notre consultant Robert Pirès, "Antoine est dans le dur car sa saison a été longue et pénible du côté de Barcelone". L'ancien international français (79 sélections) a "déjà connu ce genre de situation à Arsenal lors de la saison 2003-2004 où les choses ne tournent pas comme on a envie". Le champion du monde 98 conseille à l'attaquant français de "ne pas douter de lui-même et de ses qualités" en ajoutant que "l'environnement est très important et notamment ce qui se passe dans un vestiaire".

Aujourd'hui, "Antoine (Griezmann) doit avoir un dialogue ou une conversation avec Didier Deschamps qui doit le rassurer", estime Robert Pirès. Concernant les penaltys, "peut-être qu'il doit laisser sa place et dire qu'il ne préfère ne pas le tirer", selon la légende des Gunners qui affirme qu'"il a la confiance et l'appui de ses coéquipiers avec le maillot bleu et de Didier (Deschamps) ce qui doit être rassurant pour lui".