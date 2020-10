publié le 14/10/2020 à 19:45

Retrouver le chemin des filets, si possible pour réenclencher une dynamique de victoires à huit mois du coup d'envoi théorique de l'Euro - reporté à 2021 -, tester une troisième fois le schéma en 4-4-2 censé offrir plus de liberté encore à Antoine Griezmann... Les Bleus ne manquent pas d'objectif pour le troisième et dernier volet de leur séquence d'octobre.

Un mois après leur succès sur la Croatie (4-2) au Stade de France, les Bleus vont cette fois recroiser la route de Luka Modric, absent en septembre. Ils vont aussi devoir affronter l'hostilité du vétuste stade Maksimir de Zagreb, où 7.000 supporters croates sont attendus, alors que 1.000 personnes étaient présentes à Saint-Denis face à l'Ukraine (7-1) en amical et au Portugal (0-0) en Ligue des Nations.

Dans le groupe 3 de la récente compétition de l'Uefa, les partenaires de Hugo Lloris partagent la tête avec ceux de Cristiano Ronaldo (qui affrontent la Suède mercredi 14 octobre) à mi-parcours. Un succès de la Croatie compliqueraient la tâche des champions du monde dans la course à la 1re place, qualificative pour un tournoi final à 4 en octobre 2021.

Le film de la soirée :

8e - Faute sur Mbappé à 40 m des buts croates. Il est vite joué et débouche par une frappe du gauche de Griezmann qui fait mouche sous la barre. 1-0 pour la France.



6e - Deuxième corner en faveur des Bleus, obtenu par Mendy. Petkovic éloigne le danger.



5e - Au tour de Vaslic d'être averti après une semelle sur Mendy.



4e - Digne reçoit un carton jaune d'entrée pour une faute sur Petkovic.



3e - Griezmann obtient le premier corner du match. Pasalic repousse le danger.



2e minute - Après une bonne entame française, ce sont les Croates qui s'approchent de la surface de Lloris mais n'obtiennent pas de corner sur ce coup-ci.



20h48 - C'est parti à Zagreb entre des Croates dans leurs couleurs traditionnelles et des Bleus tout de bleu vêtu. Ce sont ces derniers qui ont donné le coup d'envoi.



20h46 - Fin des hymnes, sur l'image d'un Modric ému et déterminé.



20h43 - Place aux hymnes, en commençant par La Marseillaise.



20h42 - La Croatie n'a jamais battu la France en sept confrontations (cinq victoires des Bleus, deux nuls).



20h36 - N'Golo Kanté est absent de la feuille de match.



20h25 - Hugo Lloris va honorer sa 118e sélection. Thierry Henry en compte 123, Lilian Thuram 142.



20h14 - Après trois journées (sur six) dans le groupe 3 de la Ligue des Nations (Ligue A), le Portugal et la France comptent 7 points, la Croatie 3, la Suède 0. Leaders à la différence de buts (+5 contre +3), les Lusitaniens ont pris une légère option sur la 1re place en venant prendre un point au Stade de France.



20h03 - Face au Portugal (0-0), les Bleus sont restés muets pour la première fois depuis juin 2019 (défaite 2-0 en Turquie). S'en était suivi une série de 10 matches avec au moins un but (2,9 en moyenne).

Les partenaires de Hugo Lloris restaient par ailleurs sur cinq victoires de rang depuis un nul (1-1) face aux Turcs en octobre 2019. Ils n'ont perdu que trois de leurs 40 derniers matches, face à la Colombie en amical en mars 2018 (2-3), aux Pays-Bas en novembre 2018 (2-0), et donc en Turquie.



19h52 - Et voici la composition de la Croatie :



Livakovic - Uremovic, Lovren, Vida, Barisic - Badelj, Modric (cap.) - Pasalic, Vlasic, Perisic - Petkovic



19h49 - Le 11 de départ des Bleus avec un trio surprise Tolisso-Nzonzi-Rabiot au milieu, Digne derrière et Martial devant :



Lloris (cap.) - F. Mendy , Varane, Lenglet, Digne - Tolisso, Nzonzi, Rabiot - Griezmann - Martial, Mbappé



19h45 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.