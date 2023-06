La vidéo a abondamment circulé sur les réseaux sociaux. Mardi 27 juin, dans la matinée, un jeune automobiliste de 17 ans a été tué par le tir d'un policier en marge d'un contrôle à Nanterre (Hauts-de-Seine). Quelques heures plus tard, de nombreux habitants des quartiers Pablo-Picasso et du Vieux-Pont, dont était originaire le jeune homme, se sont affrontés avec les forces de l'ordre. Jusque tard dans la nuit, des émeutiers se sont opposés aux policiers et gendarmes présents, à coups de cocktails Molotov.

Dans une vidéo, diffusée sur Internet, on y voit deux policiers contrôler les occupants d'une voiture Mercedes de couleur jaune, à l'arrêt. Accoudé sur le pare-brise, l'un des fonctionnaires tient en joue le conducteur avec son pistolet. Lorsque ce dernier redémarre brusquement, l'agent tire à bout portant depuis le côté gauche du véhicule. Les agents avaient affirmé, dans un premier temps, que la Mercedes leur fonçait dessus. Ce que la vidéo ne montre pas, en l'état actuel des choses.

La voiture, elle, finit sa course quelques dizaines de mètres plus loin, encastrée dans un poteau. Le jeune conducteur, touché par ce tir policier, est décédé quelques minutes plus tard, malgré l'intervention du Samu. Les circonstances du drame restent encore floues.

L'enquête devra déterminer ce qui s'est réellement passé. L'avocat de la famille de la victime, Me Yassine Bouzrou, a annoncé avoir déposé deux plaintes. L'une pour "meurtre", l'autre pour "faux en écriture publique". Il demande également le dépaysement judiciaire du dossier.

À écouter également dans ce journal

Consommation - Ce mercredi 28 juin marque le coup d'envoi des soldes d'été dans l'Hexagone. Elles doivent durer jusqu'au 25 juillet prochain. Des soldes qui interviennent dans un contexte morose pour le secteur du prêt-à-porter, en raison de l'inflation notamment.

Guerre en Ukraine - Au moins quatre personnes ont été tuées et 47 blessées, dont une romancière ukrainienne et trois personnalités colombiennes, dans une frappe russe contre un restaurant populaire de Kramatorsk, dans l'est du pays.

Justice - En février 2020, le ténor de la majorité Benjamin Griveaux abandonnait sa campagne pour la mairie de Paris après la diffusion de vidéos intimes. Plus de trois ans après, l'artiste russe Piotr Pavlenski et sa compagne Alexandra de Taddeo sont jugés ce mercredi. Les deux prévenus, âgés de 39 et 32 ans, sont attendus à partir de 9H30 à la barre du tribunal correctionnel de Paris.