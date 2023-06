Hauts-de-Seine : ce que l'on sait de la mort d'un adolescent tué par la police après un refus d'obtempérer

Un adolescent de 17 ans a été tué, ce mardi 27 juin, par un tir policier à Nanterre (Hauts-de-Seine) après avoir refusé d'obtempérer. Selon nos informations, le parquet de Nanterre a ouvert deux enquêtes en flagrance. L'une pour "refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique" et l'autre pour "homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique". Le premier dossier a été confié au commissariat de Nanterre et à la Sûreté territoriale du 92, le second à l'IGPN.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le véhicule, dans lequel se trouvait la victime, avait commis plusieurs infractions au code la route. À la vue de la police, le conducteur s'est arrêté avant délibérément foncer sur les forces de l'ordre. Face à cette réaction, un policier a fait usage de son arme et a tiré dans le thorax de l'automobiliste. La voiture s'est ensuite encastrée dans un poteau

Deux autres personnes se trouvaient également dans le véhicule, une Mercedes AMG, lors de l'incident qui s'est produit à 8h18 à Nanterre. Le décès de l'adolescent, qui était connu des services de la justice notamment pour refus d'obtempérer, a été constaté après 9h à la suite d'au moins une blessure par arme à feu. Un passager du véhicule, également mineur, a été placé en garde à vue. Le troisième individu est actuellement en fuite.



