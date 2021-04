publié le 13/04/2021 à 20:00

Faire tomber le Bayern Munich, tenant du titre aux six Ligue des champions, après s'être offert le FC Barcelone, toujours porté par Lionel Messi mais certes sans doute moins flamboyant depuis quelques saisons. Le Paris Saint-Germain a l'occasion de frapper un grand coup, mardi 13 avril (21h) au Parc des Princes.

Bien que dominés dans les grandes largeurs (31 tirs à 6 notamment) il y a six jours en Allemagne, les hommes de Mauricio Pochettino ont remporté la manche aller de ce quart de finale entre les deux derniers finalistes. 2-3, nouveau doublé de Kyllian Mbappé dans une soirée de gala, Marquinhos buteur puis blessé et forfait pour le retour, Neymar de retour et double passeur décisif, Keylor Navas encore immense dans les buts, courage et abnégation...

Sans son capitaine et défenseur brésilien, Paris devra sans doute encore compter sur toutes ces armes pour ne pas s'incliner par deux buts d'écart, ou sur un score de 3-4, 4-5... Si les Bavarois d'un Thomas Müller amer mènent à leur tour 2-3 au terme des 90 minutes, les deux équipes joueront une prolongation de deux fois 15 minutes, avant une éventuelle séance de tirs au but irrespirable.

Le match en direct :

22h04 - C'est reparti au Parc des Princes, avec les Parisiens qui ont donné le coup d'envoi de la seconde période. Aucun changement à signaler.



21h48 - C'est la pause sur le score de 1-0 en faveur du Bayern. Paris a portant eu les meilleurs occasions, Neymar trouvant coup sur coup la barre transversale puis le poteau gauche de Neuer. Le PSG est toujours en position de qualifié, mais avec un but de plus c'est Munich qui passe devant.



47e - Navas vigilant sur cette frappe peu appuyée de Sané.



47e - Coman signalé hors jeu.



46e - Deux minutes de temps additionnel.



44e - Navas s'emploie sur une frappe de Alaba. Corner.



42e - Mbappé fait la différence côté droit dans la surface mais croise trop sa frappe du droit.



40e - ET C'EST LE BAYERN QUI OUVRE LE SCORE PAR CHOUPO-MOTING. 0-1. L'ancien Parisien trompe Navas de la tête en prenant le meilleur sur Kimpembe au terme d'une action confuse. Paris est encore qualifié avec ce sore mais le Bayern a fait la moitié du chemain.



39e - Neymar bute encore sur un montant, le poteau gauche de Neuer cette fois ! Quel service de Mbappé.



37e - Neymar trouve le haut de la barre transversale sur un enroulé du droit.



36e - Mbappé insiste côté gauche et obtient un bon coup franc.



35e - Coman obtient le corner au duel avec Dagba. Navas intervient sereinement.



34e - Frappe dangereuse de Neymar repoussée par Neuer avec l'aide son premier poteau.



32e - Faute sur Paredes qui tentait de relancer proprement.



31e - Paris parvient un peu plus à ressortir et souffre moins.



30e - Ouverture trop longue de Kimmich pour Davies. Sortie de but.



29e - Tête contrée d'Alaba sans danger pour Navas.



28e - Neymar bousculé par Hernandez dans la surface allemande, les Parisiens réclament le penalty, il y aura 6 m.



25e - Frappe de Sané à droite des buts de Navas. Le Bayern commence à monopoliser le ballon. Première grosse alerte pour le PSG.



24e - Centre de Pavard contré par Diallo en corner. Le danger s'accentue sur le but parisien. Pereira intervient de la jambe droite devant Choupo-Moting.



23e - Deux grosse séquences de sorties de balle parisiennes coup sur coup.



21e - Premier corner du match, il est en faveur du Bayern, obtenu par Coman.



20e - Di Maria gourmand au bout de ce contre de Mbappé, l'Argentin a tenté une louche captée par Neuer.



19e - Di Maria s'est relevé.



17e - Nouvelle illustration de ce début de match : Davies glisse, Di Maria récupère avant d'être victime d'une faute. L'Argentin, touché au genou, reste au sol et grimace beaucoup.



16e - Passe vers l'avant trop appuyée de Hernandez vers l'avant après une perte de balle de Neymar.



15e - Bien défendu de la part de Danilo devant Choupo-Moting après une séquence de possession bavaroise.



13e - Le PSG maîtrise beaucoup plus le ballon qu'au match aller pour l'instant.



12e - Faute de Alaba sur Paredes au pressing.



11e - Neymar obtient le coup franc dans son camp.



9e - Mbappé percute à gauche, enrhume Pavard et sert Neymar en retrait, la frappe du Brésilien est contrée par Neuer.



9e - Kimmich pour Müller qui place une tête de l'arrière du crâne, Navas est vigilant.



8e - Retour de Gueye dans les pieds de Choupo-Moting qui avait armé sa frappe.



6e - Centre de Alaba sans aucun danger pour Navas.



4e - Choupo-Moting signalé hors jeu à hauteur de la ligne médiane.



3e - Mbappé s'échappe à droite, frappe, c'est trop croisé mais l'arbitre signale une position de hors jeu.



1re - Première faute du match signée Kimmich dans le camp parisien.



21h01 - Coup d'envoi donné par les Bavarois. Le PSG est en position de qualifié à 0-0.



20h57 - Entrée des deux équipes sur la pelouse du Parc des Princes avec des Allemands souriants et des Parisiens concentrés. Place à la musique de la Ligue des champions.



20h53 - Le tifo du Collectif Ultras Paris pour cette rencontre :

20h50 - Fin de l'échauffement.



20h43 - Le vainqueur de ce quart de finale retrouvera ensuite Manchester City ou le Borussia Dortmund (2-1 pour le club anglais avant le retour en Allemagne demain).



20h37 - La température est de 8° sur la capitale.



20h29 - Les deux équipes sont à l'échauffement, les Allemands sont entrés les premiers sur la pelouse.



20h22 - Si Paris n'a tiré que 6 fois contre 31 fois pour le Bayern à l'aller, 83% des tentatives parisiennes ont été cadrées contre 31% côté bavarois.



20h14 - Bon signe pour Paris ? Le Bayern a perdu ses quatre dernières confrontations en phase à élimination directe après avoir perdu le match aller.



20h05 - Leon Goretzka n'est finalement pas sur la feuille de match côté allemand.



20h03 - Les équipes de départ sont connues et elles sont sans surprise. Dagba a été préféré à Florenzi et Kehrer côté parisien :



PSG : Navas - Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo - Gueye, Paredes - Di Maria, Neymar, Draxler - Mbappé



Bayern Munich : Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting



20h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.