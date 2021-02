publié le 27/02/2021 à 07:06

Attention aux arnaques dans votre boîte mail. Depuis quelques mois, une nouvelle technique a fait son apparition : des escrocs se font passer pour des enquêteurs de la police avant de vous réclamer de l'argent. Cette technique bien rodée nécessite la plus grande vigilance.

"Les photos de vous dénudés que vous envoyez aux mineurs ont été enregistrées par notre cyber gendarme", voilà le message envoyé par les usurpateurs à plus d'un millier d'internautes. Celui-ci est accompagné de menaces : "Si vous ne nous écrivez pas, nous pourrons transmettre votre dossier aux médias ou à vos proches. La France entière verra ce que vous faites devant votre ordinateur".

Si la victime répond, le faux enquêteur lui demande alors de régler sur-le-champ, une amende et toutes les poursuites devraient cesser. Certains internautes ont réglé ces sommes de 750 à 18.000 euros. Les escrocs se sont donné du mal pour ce faux courrier, ils ont intégré un logo de police judiciaire en entête et même des noms de patrons de police, existants ou non.

Toutefois, plusieurs défauts peuvent alerter le destinataire : le mail est truffé de fautes d'orthographe et l'adresse physique de la brigade de protection des mineurs n'est pas la bonne. En outre, les vrais enquêteurs rappellent qu'un service de police judiciaire ne demande jamais d'argent.

À écouter également dans ce journal :

Football - Un communiqué surprise a été publié hier soir dans un contexte de crise à l'Olympique de Marseille. Le propriétaire Frank McCourt a annoncé la nomination de l'Argentin Jorge Sampaoli au poste d'entraîneur. Pablo Longoria, directeur sportif, prend la présidence du club et remplace Jacques-Henri Eyraud.

Commerce - Les librairies rejoignent la liste des commerces dits essentiels. Le décret a été publié vendredi 26 février au Journal Officiel. Les librairies pourront ainsi rester ouverte dans les zones reconfinées ce week-end, comme à Dunkerque ou à Nice.

Faits divers - Pour la troisième fois en une semaine, un adolescent a été tué en région parisienne. Cela s'est passé hier à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Un garçon de 15 ans a été tué par balle par deux individus qui ont pris la fuite.