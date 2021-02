Seine-Saint-Denis : un adolescent de 15 ans tué par balle à Bondy

publié le 26/02/2021 à 20:37

Ce 26 février, un adolescent de 15 ans a été tué par balle à Bondy en Seine-Saint-Denis, rapporte l'AFP de source policière. Il a été abattu par deux personnes qui ont pris la fuite en scooter.

Vers 17 heures, quand il a été touché, l'adolescent se trouvait dans une maison de quartier de Bondy, indique à l'AFP le parquet de Bobigny. Une enquête a été confiée à la police judiciaire du département de la Seine-Saint-Denis, précise la source policière à l'AFP.

La région parisienne a été marquée cette semaine par la mort violente de deux adolescents, en Essonne, poignardés lors de rixes, le 22 et le 23 février. Six mineurs ont été présentés à un juge mercredi 25 février après la mort de la collégienne de 14 ans. "Ce drame intervient dans un contexte où les incidents entre jeunes et les rixes entre bandes ont augmenté, en nombre, en intensité et en gravité. Nous avons recensé 91 rixes en 2020 contre 56 en 2019", rapporte Éric Jalon, préfet de l'Essonne, sur RTL.