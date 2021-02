Doubs : il pense échanger avec la chanteuse Alizée et se fait voler 15.000 euros

publié le 26/02/2021 à 00:49

Un habitant du Doubs a été victime d'une arnaque sur internet d'un montant de 15.000 euros. Ce type d'escroquerie est bien connu des services de police : nommée l’arnaque du "brouteur", elle consiste à cibler des personnes vulnérables et fragiles pour leur soutirer de l'argent.

Dans cette affaire, des escrocs ont repéré sur la toile un fan inconditionnel de la chanteuse Alizée qui consultait de nombreuses pages dédiées à la chanteuse, expliquent le quotidien 20minutes et L'Est républicain. Ils l'ont ensuite contacté en se faisant passer pour l'artiste, puis "une idylle virtuelle est née" et l'arnaque se met en place.

Les arnaqueurs demandent ensuite de l'argent pour soi-disant rapatrier un héritage conséquent depuis l’Afrique et créent deux faux sites internet, "l'un pour un notaire fictif installé en Belgique, l'autre pour une fausse banque".

C'est la famille de la victime qui a découvert l'escroquerie : ils ont saisi la justice et la gendarmerie. Pour alerter la population et éviter que d'autres personnes ne se fassent voler, la famille a également tenté de contacter la star, en vain. "Il n'y a qu'Alizée qui pourrait nous aider à mettre fin à ça", estime la sœur de la victime.