publié le 04/02/2021 à 11:47

Monique a 55 ans travaille comme extra dans la restauration. Elle ne roule pas sur l’or, surtout en ce moment. Le 2 novembre 2020, elle reçoit un mail de sa banque lui demandant de procéder à une mise à jour de son mot de passe. Comme elle pense qu’il s’agit d’une mesure de sécurité, Monique s'exécute. Le lendemain, sa banque lui envoie un message l'informant qu’à la suite de la saisie de plusieurs mots de passe erronés, l’accès à son compte en ligne est bloqué jusqu’à minuit.

Paniquée, Monique appelle son conseiller pour avoir des informations. On lui apprend alors que son compte a fait l’objet d’un virement de 2.400 euros vers un établissement bancaire étranger. Elle fait immédiatement opposition à cette transaction puis porte plainte. Dans un premier temps, son conseiller rembourse les 2.400 euros, le 12 novembre. En effet, Monique a été victime d’une arnaque au "phishing" via ce fameux mail de sécurité qui, en réalité, ne provenait pas de sa banque.

Mais dans un deuxième temps, le directeur de l'agence se ravise et lui annonce que le remboursement est finalement annulé. Depuis, l’organisme ne veut rien savoir et se dédouane de toute responsabilité. Aujourd'hui, Monique ne sait plus quoi faire et compte sur Julien Courbet pour récupérer son argent. Cette somme représente toutes ses économies et le peu qu'elle a pu épargner. Une aide importante en ces temps difficiles…

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le Facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr