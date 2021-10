Qui en voulait à cette femme de 77 ans retrouvée morte décapitée chez elle mercredi soir à Agde ? Le fils de cette institutrice retraitée avait donné l'alerte. Un suspect a été interpellé puis placé en garde à vue jeudi soir. Il connaissait la victime selon les premiers éléments.

L'enquête a été très rapide. Dès jeudi matin, les policiers disposaient des images des caméras de vidéosurveillance installées autour et dans la maison, en particulier celle placée en évidence au-dessus de la porte du garage. Cette dernière enregistre toutes les entrées et sorties. D'ailleurs, dans la matinée les policiers présentaient discrètement une photo aux voisins les plus proches.

Il y a aussi eu ce retrait d'argent, dans l'après-midi, avec la carte bleue de la victime. Cela a permis de localiser et surtout d'identifier l'assassin. "Assassin" car il y a eu préméditation. Des gants en latex et du ruban adhésif couverts de sang ont été retrouvés dans le jardin. Il s'agit d'un homme de 51 ans qui connaissait la septuagénaire. Elle lui a ouvert le portail électrique puis la porte de sa maison, sans aucune difficulté. Pourtant, dans le voisinage elle est décrite comme discrète et méfiante.

Le fait que l'agresseur n'ait pas fait attention à la vidéosurveillance et qu'il soit resté à Agde laisse penser à un crime simplement crapuleux mais extraordinairement barbare. La piste terroriste n'est pas privilégiée par les enquêteurs.

