Les infos de 18 h - Septuagénaire décapitée à Agde : ce que l'on sait

Horreur et effroi à Agde dans l'Hérault, où une septuagénaire a été retrouvée décapitée, dans sa maison. Le corps de cette ancienne institutrice de 77 ans a été découvert mercredi 13 octobre après que son fils a donné l'alerte.

Sur place, les habitants de ce quartier pavillonnaire sont sous le choc. "C'était une personne très discrète, très renfermée. On ne l'a voyait presque pas sortir, mais c'était quelqu'un de très gentil. Je ne sais pas si l'on va s'en remettre dans le quartier", raconte Francis, un retraité du quartier, encore sous le choc. Même son de cloche chez une autre voisine, "je la connaissais comme une voisine, je ne sais pas pourquoi on lui a fait ça, on lui a coupé la tête, c'est affreux".

Toutes les pistes sont explorées par les enquêteurs. Des vérifications sont faites dans l'environnement familial où les relations n'étaient pas au beau fixe, selon certains témoins. Il est aussi question d'un homme qui aurait été filmé par les caméras du quartier. Enfin, plusieurs voisins ont évoqué la présence inhabituelle d'une moto le soir du drame.

