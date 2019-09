publié le 13/09/2019 à 05:46

Patrick Balkany dormira-t-il en prison ce vendredi 13 septembre ? Le tribunal correctionnel de Paris rend aujourd'hui à 13h30 sa décision dans le volet du procès des époux Balkany concernant la fraude fiscale. Le Parquet avait requis 4 ans de prison ferme et l'incarcération immédiate du maire de Levallois-Perret. Contre Isabelle Balkany, quatre ans dont deux ferme, une peine aménageable. Et contre tous les deux, dix ans d'inéligibilité, le maximum.

Il s'agira du premier des deux jugements attendus après le procès ultra-médiatique du printemps : pour le second volet, consacré aux délits de blanchiment et de corruption, il faudra encore patienter un mois, avec un délibéré fixé au 18 octobre.

Le PNF et le fisc, qui avait porté plainte en 2015, reprochent aux Balkany de n'avoir pas payé d'ISF entre 2010 et 2015, malgré des actifs estimés à 16 millions d'euros annuels minimum. Mais également d'avoir déclaré des revenus amplement sous-évalués entre 2009 et 2014. Au total, les sommes éludées sont estimées à plus de 4 millions d'euros d'impôts sur le revenu et la fortune, un montant contesté par la défense.

Les élus de Levallois-Perret ont admis des "fautes", reconnaissant certaines des accusations de fraude fiscale. Interrogés par l'AFP, les avocats du couple n'ont pas indiqué si leurs clients seraient présents au délibéré.

