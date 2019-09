Patrick Balkany agressé à Levallois-Perret, deux personnes en garde à vue

et AFP

Patrick Balkany a été agressé à Levallois-Perret jeudi après-midi. L'édile a été "bousculé" vers 17H00 jeudi et "deux gardiennes d'immeubles sont venues à son aide", a indiqué le parquet à l'AFP, confirmant une information de BFMTV. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre.

Les circonstances de l'agression n'ont pas été précisées dans l'immédiat. Les faits se sont produits non loin de la mairie, a complété une source policière. Deux hommes, nés en 1981 et 1989, ont été placés en garde à vue. Le maire et les deux femmes ont porté plainte, selon la même source qui ajoute que l'enquête a été confiée au commissariat de Levallois-Perret.

Le 2 juillet dernier, le maire de Levallois-Perret avait fait son retour au conseil Municipal de la ville, deux semaines après son procès pour corruption et blanchiment de fraude fiscale. Le parquet national financier (PNF) avait requis le jeudi 13 juin, 7 ans de prison avec incarcération immédiate contre le maire LR. Patrick Balkany avait été défendu par Me Éric Dupond-Moretti. Ce dernier avait dénoncé devant les procureurs, "un réquisitoire monstrueux". Le jugement de Patrick Balkany sera rendu le 18 octobre prochain par le tribunal correctionnel de Paris.