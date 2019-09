Grève RATP : les prévisions du trafic de ce vendredi

publié le 12/09/2019 à 22:43

Une grève d'une ampleur inégalée depuis 12 ans est attendue vendredi 13 septembre à la RATP et le trafic va paralyser la capitale et ses alentours. Au total, dix lignes de métro seront totalement fermées et d'autres partiellement ouvertes. Il y aura très peu de RER et un tiers des bus seulement seront en circulation.

Aucun métro ne circulera sur les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13. Sur les lignes 4 et 7, un métro sur trois circulera mais uniquement en heures de pointes, soit de 6h30 à 9h30 puis de 17h à 20h. Idem pour la ligne 8, qui ne sera ouverte qu'entre les stations Créteil-Pointes du Lac et Reuilly-Diderot.

Sur la ligne 9, un métro sur quatre roulera en heures de pointe mais seulement entre les stations Pont de Sèvres et Franklin-Roosevelt d'un côté, et entre Nation et Mairie de Montreuil de l'autre. Sur les lignes 1 et 14, automatiques, le trafic sera normal mais avec un grand "risque de saturation", prévient la RATP.

Un bus sur trois en circulation

Pour le RER dans la zone RATP, les trains circuleront uniquement en heures de pointes. Il est prévu un RER A sur trois et un RER B sur cinq. En dehors des heures de circulation, les gares seront fermées.

Il y aura en moyenne un bus sur trois en circulation sur l'ensemble du réseau. Un tramway sur deux est prévu sur les lignes 3b, 6 et 8, un tramway sur trois en heure de pointe sur les lignes 2, 3a et 5, et un sur quatre en heures de pointe sur les lignes 1 et 7.

"Consciente" des difficultés que connaîtront vendredi ses clients, la RATP a préparé avec des partenaires des "solutions alternatives de mobilité". Elle offre notamment "30 minutes gratuites" à ses clients qui utiliseront les scooters électriques en libre-service Cityscoot ainsi que deux trajets de 15 minutes avec les vélos et trottinettes électriques Jump en libre-service.