Procès Balkany : "Vendredi, c'est rien de spécial", considère Patrick Balkany

publié le 08/09/2019 à 19:44

C'est l'une des décisions de la semaine les plus attendues : vendredi 13 septembre, la justice rendra son jugement dans le volet fraude fiscale du procès du couple Balkany. Le procureur a réclamé quatre ans ferme pour Patrick Balkany et un mandat de dépôt à l'audience.

Tout de bleu vêtu, cigarette à la main, le maire de de Levallois-Perret semble serein à l'approche de son procès. "C'est une semaine comme les autres", déclare-t-il au micro de RTL ce dimanche 8 septembre près du marché de sa commune, "il y a quelque chose de spécial ?", ironise-t-il. "Vendredi c'est rien de spécial", indique-t-il, et en cas de condamnation, il fera "appel". Il dit ne pas appréhender d'aller en prison, "s'il veulent que je me repose, je me reposerais".

Patrick Balkany a le soutien des habitants de sa ville. "Sans lui il n'y aurait pas eu de belle ville à Levallois. Moi je parle de l'homme, c'est tout. Le reste ça ne me concerne pas", a déclaré le judoka Teddy Riner, qui passait à côté du maire. "Impossible pour nous d'imaginer que le maire il puisse arrêter d'être maire et qu'il parte en prison", explique un riverain.