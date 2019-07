et Nicolas Barreiro

publié le 02/07/2019 à 18:35

Deux semaines après son procès pour corruption et blanchiment de fraude fiscale, Patrick Balkany a présidé le conseil municipal de Levallois-Perret. Le maire de la ville, qui risque sept ans de prison ferme n'a pas perdu le sourire pour autant. Et pour cause : accueilli par des acclamations, les tribunes de la salle étaient bondées.

Au coeur d'une affaire qui fait réagir toute la France, le procès du maire levalloisien arrive rapidement sur la table. Son opposant de toujours, Arnaud de Courson s'attaque directement à lui : "Vous avez le droit d'attaquer toutes ces personnes en diffamation mais vous ne l'avez jamais fait, pourquoi ?". Moqueur, Patrick Balkany a aussitôt rétorqué : "Parce que je n'ai pas assez d'argent pour payer tous les avocats, je ne peux pas le faire sur les fonds de la ville", suscitant l'hilarité d'une grande partie de l'assemblée.

Alors que son jugement sera rendu le 18 octobre prochain par le tribunal correctionnel de Paris, le maire Les Républicains reste serein. Lorsqu'un conseiller lui rappelle : "cela fait 36 ans que vous êtes maire, c'est peut-être la fin pour vous". Patrick Balkany, tout en haussant les épaules, rétorque simplement qu'"on en reparlera".