publié le 24/06/2019 à 11:13

C'est la première fois qu'il s'exprime depuis la fin de son procès pour fraude fiscale. Patrick Balkany était l'invité de Et en même temps, dimanche 23 juin, sur BFM TV. Outre ses relations avec son avocat Éric Dupond-Moretti et son rapport à la justice, le maire de Levallois a évoqué l'état de santé de sa femme.

Isabelle Balkany avait fait une tentative de suicide avant le début des procès dans lesquels elle était poursuivie avec son mari. "Quand je suis arrivée à la maison, elle était dans le coma. J'ai appelé le Samu et les pompiers et quand le Samu est arrivé, ils ont vu ce qu'elle avait absorbé, ils m'ont dit : 'vous seriez arrivé un quart d'heure plus tard, ce serait fini'" déclare-t-il, avant d'ajouter : "Pour moi, c'est très triste, mais je n'ai jamais cru qu'elle ferait ça".

Aujourd'hui, "elle va mieux mais elle ne sort pas encore" affirme-t-il.

"Ça déclenche quelque chose"

Le maire de Levallois s'en est ensuite pris aux journalistes et aux réseaux sociaux. "Je suppliais ma femme de ne pas lire toutes les cochonneries qui étaient sur Twitter. Elle ne pouvait pas s'en empêcher" a-t-il déclaré.

Patrick Balkany a qualifié "d'auxiliaires de justice" le duo de journalistes du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme. "Quand vous avez une double page dans Le Monde, c'est comme si vous l'aviez dans le Journal officiel. Tout le monde dit la vérité, c'était dans Le Monde. Et bien figurez-vous que ça déclenche quelque chose" ajoute-t-il.

Les délibéré des procès seront délivrés les 13 septembre et 18 octobre prochains. Le maire de Levallois risque quatre ans de prison pour fraude fiscale et sept autres pour blanchiment et corruption. Il appartiendra au tribunal de prononcer ou pas une confusion des peines, s'il condamne dans ces deux dossiers le maire de la commune de l'ouest parisien.