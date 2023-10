VIDÉO - Philippe Caverivière : "Sophia Chikirou, la Pénélope Fillon de gauche"

Le vendredi 6 octobre est la journée nationale des aidants. À cette occasion, l'équipe de la matinale recevait Hélène Rossinot, médecin et experte de la question des aidants. Des progrès ont d'ailleurs été faits en matière de "congé proche aidant", ces derniers pouvant être payés 62,40 euros par jour.

"On connaît le proverbe : c’est en forgeant qu’on devient forgeron et c’est en aidant qu’on devient... pauvre. Mais tellement riche à l’intérieur !", estime Philippe Caverivière. "Comme vous l’expliquez très bien Hélène : les aidants sont un enjeu d’avenir car la population vieillit, et nos auditeurs sont des seniors ! Mécaniquement, les audiences de RTL vont exploser, on est les futurs qataris des ondes".

L'humoriste est également revenu sur les accusations visant Sophia Chikirou, députée de la France Insoumise : "C’est la Pénélope Fillon de la gauche... Les Balkany doivent se dire 'pourquoi elle est de gauche ? Ça aurait fait une si bonne maire de Levallois !'", ironise-t-il. Car l'élue terroriserait ses employés et aurait régulièrement des grosses colères. "Elle aurait traité certains de ces collaborateurs de 'tafioles de merde'. Et bien félicitations à Sophia : elle vient de gagner un abonnement au Parc des princes pour les 3 prochaines saisons. Et en carré VIP, c’est mérité !".