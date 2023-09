La prison de Fleury-Mérogis est le plus vaste établissement pénitentiaire d'Europe

Deux détenus, incarcérés à la prison de Fleury-Mérogis sont toujours recherchés par les forces de l'ordre, suite à leur évasion lors d'une sortie organisée dans l'après-midi. Ils ont échappé à la surveillance de leurs encadrants.

Ces deux détenus avaient bénéficié d'une permission spéciale, pour effectuer une sortie intitulée "randonnée pédestre", consistant en une marche au cœur de la forêt de Fontainebleau, avec un petit groupe de détenus. Ces derniers avaient été choisis et étaient encadrés par des moniteurs sportifs et des conseillers d'insertion. Les deux évadés ont profité d'une pause et prétexté une "envie pressante" pour disparaitre.

Les fugitifs ont été condamnés à de courtes peines : "Il y en a un qui était incarcéré pour des faits de stupéfiants, avec une peine inférieure à un an. Le deuxième purgeait une peine de trois ans", détaille Didier Kandassamy, du syndicat FO pénitentiaire à la prison de Fleury-Mérogis.

"L'objectif [de cette marche] était la réinsertion sociale, que les détenus puissent se retrouver ensemble. Ce n'est pas la première fois que des randonnées sont ainsi organisées !", poursuit-il. La justice confirme que des mandats de recherche ont été délivrés et tous les moyens sont déployés, afin de retrouver les deux prisonniers.



