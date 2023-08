Évasion de Redoine Faïd : sept minutes et trente-trois secondes pour disparaître

L'INTÉGRALE - Redoine Faïd : sept minutes et trente-trois secondes pour disparaître

L'INTÉGRALE - Redoine Faïd : sept minutes et trente-trois secondes pour disparaître

1er juillet 2018. Deux hommes se présentent sur le petit aérodrome de Lognes-Émerainville (Seine-et-Marne). Tous deux demandent à essayer un hélicoptère. Un pilote accepte, loin d'imaginer ce qu'il s'apprête à vivre. L'engin décolle, mais l'un des deux passagers prie le pilote de se poser, sous couvert d'un besoin urgent.

Quand l'appareil redécolle, le pilote est aussitôt braqué avec un pistolet. Les deux hommes lui ordonnent désormais de se poser dans un champ, près de Lésigny, pour récupérer un troisième individu. Dans la panique, le pilote s'exécute. Un nouveau passager monte à bord, muni d'un sac rempli de fusils de type kalachnikov. L'hélicoptère repart mais cette fois-ci direction le centre pénitentiaire de Réau.

L'hélicoptère, prêt à repartir, vrombit au dessus du toit de la prison. Cagoulés, deux des passagers bondissent en son enceinte. Des fumigènes blancs, rouges et noirs obscurcissent la vue des miradors. Le plan est parfaitement ficelé : une disqueuse thermique est utilisée pour ouvrir les portes carcérales, jusqu'à la cabine numéro 50 du parloir. Dans celle-ci, un certain détenu reçoit, à ce moment précis, la visite de son frère aîné. Quarante secondes plus tard, ce détenu sort sous les acclamations des autres prisonniers. Il s'appelle Redoine Faïd.



Alors qu'il vient d'être condamné à 25 ans de détention pour braquage, celui que la France a longtemps considéré comme l'ennemi public numéro un s'échappe de son lieu de détention, pour la deuxième fois. Il est le prisonnier le plus surveillé de France et pourtant, cette deuxième fuite se déroule sans accro : l'as du braquage est de nouveau dans la nature, prêt à commettre ses prochains crimes.



Après la cavale, le jugement

3 octobre 2018. Trois mois et deux jours après l'évasion du braqueur, les policiers font irruption dans un appartement rue Jean-Baptiste Carpeaux à Creil (Oise). À l'intérieur, Redoine Faïd dort paisiblement. Sans avoir le temps de se défendre, il est arrêté puis menotté. Pour le spécialiste de l'évasion, c'est la fin de la cavale.



Du 5 septembre au 20 octobre 2023, Redoine Faïd comparaîtra devant les assises de Paris pour répondre de ses actes. Au total, onze personnes dont deux de ses frères et trois de ses neveux seront également jugés. Depuis son arrestation, le braqueur reste sous très haute surveillance.

"Il va se défendre, il va répondre aux questions de la Cour. Vous savez, avec ce qu'il subit tous les jours, avec le sort qui est le