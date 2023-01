Un jeune homme de 22 ans, condamné à 18 mois de prison, s'est échappé de la maison d'arrêt de Béziers mardi 17 janvier. On venait de lui signifier cette nouvelle condamnation, mais le temps de formaliser son arrivée, la porte du local est ouverte et il en profite alors pour s'échapper dans la rue.

Sa cavale sera de courte durée puisqu'il tente de faire de l'autostop et il tombe sur la voiture de la BAC venue enquêter sur son évasion. Les policiers l'identifient et l'interpellent. Le jeune homme tente à nouveau de s'échapper, mais en vain cette fois-ci. Le fugitif malchanceux a été ramené immédiatement au palais de Justice où il a été condamné à 6 mois de plus.

Il a expliqué aux juges qu'il voulait revoir sa maman avant de retourner en détention.

Le repris de justice était sorti de prison en novembre.

