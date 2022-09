Place à la douleur des victimes et de leurs familles au procès du drame de Millas. Les témoignages éprouvants se sont succédés mercredi à la barre du tribunal correctionnel de Marseille, toujours en l'absence de la conductrice du car percuté par un TER le 15 décembre 2017.

Six collégiens ont été tués et 17 blessés lors du drame. Assia était dans l'autocar le jour de l'accident. Elle n'avait alors que 13 ans. "Au départ, je n'ai pas voulu m'exprimer parce que je ne me sentais pas légitime. J'avais l'impression de ne pas avoir le droit de parler. Il y a des enfants qui sont morts et je ne voulais pas rappeler à leurs parents qu'il y en a qui sont toujours là", raconte la jeune rescapée.

À la barre, Assia a même parlé d'elle-même à la troisième personne. "Dans tous les actes de ma vie, je ne cesse de ramener cette Assia là, parce que je sais qu'elle n'est plus là. Je sais qu'elle aurait fait les choses différemment. Elle avait beaucoup de rêves et je sais que je ne la retrouverai plus jamais, ça me fait beaucoup de mal", poursuit-elle.

Près de cinq ans après le drame, Assia traîne toujours des séquelles de l'accident. "Aujourd'hui, au niveau de mon œil, je vois toujours double, je vois toujours trouble", explique-t-elle. "C'est dur d'accepter, j'accepte toujours pas après cinq ans d'accident que je suis comme ça. Je le vois dans mon visage, je le vois ans mes souvenirs et je n'oublierai jamais les enfants qui sont décédés, qui étaient avant tout des amis, une seconde famille. Je pense que c'est quelque chose qui va me suivre toute ma vie. Mais il faut que j'essaie d'en faire ma force".

