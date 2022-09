Deuxième jour du procès de l'accident de Millas. Cette collision, entre un car scolaire et un TER sur un passage à niveau, a coûté la vie à 6 collégiens et blessés grièvement 17 autres. Après la conductrice du car, seule personne à comparaitre dans ce dossier, plusieurs rescapés ont pris la parole mardi 20 septembre.

C'est le cas d'Enzo. Le jeune garçon est le premier à s'exprimer au sujet de cette journée qui a fait basculer sa vie. Il se souvient précisément de la scène. "On traverse la voie, j'entends le klaxon du train. Je tourne la tête, je vois le train arriver, je le dis à Ophélia (sa voisine) et puis plus rien", se remémore Enzo qui, malgré des séances chez le psy, entend "encore ce klaxon". De son côté, Inès se souvient de son incompréhension. "Les pompiers mettaient des draps blancs sur certaines personnes. Pourquoi je suis là ? Pourquoi eux non ?", se demandait-elle.

À la suite de cet incident, Alicia a été amputée. Le témoignage de la jeune fille accable la conductrice Nadine Oliveira. "Elle a regardé un sms et moi, j'ai vu les feux. J'ai entendu la sonnerie et la barrière frotter contre le bus", a déclaré Alicia. "J'en veux et j'en voudrais toute ma vie à Nadine Oliveira. Pour moi, c'est sa faute", poursuit-elle dans son témoignage.

À écouter également dans ce journal

Politique - Après l'affaire Adrien Quatennens, la Nupes est secouée par un nouveau dossier, l'affaire Julien Bayou. Le secrétaire national d'Europe Écologie les Verts est pointé du doigt à son tour pour son comportement envers son ex-compagne.

Transition écologique - Matignon a annoncé que le plan vélo, dispositif lancé en 2018, sera doté de 250 millions d'euros pour 2023. L'objectif de cette hausse, investir massivement dans l'installation d'infrastructures cyclables pour les usagers.

Santé - 4.000 à 7.000 personnes seraient atteintes d'insuffisance cardiaque sans le savoir. L'assurance maladie lance une grande campagne de sensibilisation pour encourager les Français à aller consulter en cas de symptômes.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info