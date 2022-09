On ne sait toujours pas si les débats pourront reprendre demain. Nadine Oliveira, la conductrice du car scolaire au centre des accusations, est en soins intensifs à l'hôpital de Marseille. Il y a quelques jours, elle a fait un infarctus en pleine audience alors que la Cour l'interrogeait.

Son avocat, Louis Fagniez, dénonce un acharnement des juges : "Les parties civiles se sont acharnées. Sur une question qui a été répétée et posée une vingtaine de fois. Je crois que certaines bornes ont été franchies. L'infarctus en pleine audience de Nadine Oliveira n'est pas du tout étranger aux questions qui lui ont été posées et à l'acharnement donc elle a fait l'objet." Et d'ajouter : "Nous sollicitons une suspension d'audience pour que cela s'achève."

Il y a cinq ans six adolescents trouvaient la mort dans la collision de leur bus scolaire avec un train à Millas. Le procès de la conductrice de l'autobus a débuté le lundi 19 septembre, à Marseille.

À écouter dans ce journal

Italie - Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche, lors des élections législatives anticipées. Elles pourraient amener l'extrême-droit et Georgia Meloni au pouvoir dans le pays.

Arizona - L'État ressort une loi du XIXe siècle pour interdire l'avortement, même aux femmes victimes de viol.

Déserts médicaux - Le gouvernement souhaite combler ces zones sans médecin en ajoutant une année d'études supplémentaire à la filière de médecine générale. Ces jeunes médecins seront obligés de travailler pendant cette année dans ces déserts médicaux.

