publié le 10/06/2020 à 05:46

Édouard Philippe devra-t-il un jour s'expliquer devant la justice concernant sa gestion de la crise du coronavirus ? Le parquet de Paris ouvre une vaste enquête préliminaire pour "homicide involontaire" et "mise en danger de la vie d'autrui" alors qu'une quarantaine de plaintes contre X ont déjà été reçues. 43 médecins vont attaquer en justice le Premier ministre ainsi que l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn.

Cette ouverture d'enquête était prévue et paraissait inéluctable. Quelques jours après le début du confinement, le 17 mars, un haut magistrat confiait déjà envisager une procédure comparable à celle du sang contaminé dans les années 1990. La principale question sur laquelle vont se pencher les enquêteurs sera de savoir quelles étaient les connaissances scientifiques disponibles au moment des décisions visées par les plaintes.

Seulement une décision dangereuse prise en connaissance de cause pourrait constituer une infraction pénale. La gendarmerie judiciaire entame un travail titanesque afin de reconstituer la chronologie des événements en retrouvant les documents, e-mais et compte-rendu de réunions pour identifier d'éventuels responsables.

À écouter également dans ce journal

Sport - Initialement relégués en Ligue 2, Amiens et Toulouse pourraient sauver leur peau dans l'élite du football français après que Le Conseil d'État a décidé de suspendre leur relégation. Charge désormais à la LFP et à la FFF de réexaminer le format de la Ligue 1 pour la saison prochaine et savoir si les deux clubs y figureront.

Santé - La Direction générale de la santé a annoncé, ce mardi 9 juin, qu'il y avait désormais moins de 1.000 malades, 955, qui sont hospitalisés en réanimation en raison du coronavirus. La France compte 29.296 morts liés à l'épidémie.



International - Les obsèques de Georges Floyd se sont tenues à Houston, ce mardi 9 juin. Une cérémonie durant laquelle plusieurs personnalités du parti démocrate, dont Joe Biden, ont pris la parole pour dénoncer le racisme et les violences policières.